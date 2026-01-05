Conselho de Segurança da ONU se reúne segunda-feira (5) - Arquivo / AFP

Conselho de Segurança da ONU se reúne segunda-feira (5)

Publicado 05/01/2026 07:55 | Atualizado 05/01/2026 07:56





O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira (5) para discutir a operação norte-americana de captura e extração do presidente venezuelano , Nicolás Maduro, em Caracas.O encontro de emergência, previsto para às 10h locais (12h de Brasília), foi solicitado pela Venezuela. Outros países, como Irã e Colômbia, apoiaram o pedido.

Presidente interina

As Forças Armadas da Venezuela reconheceram a posse de Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, como presidente interina do país, após prisão do ditador em ataque militar dos Estados Unidos.

Segundo nota divulgada neste domingo (4), e assinada pelo ministro da Defesa, Vladímir Padrino López, Rodríguez deve assumir "todos os poderes, deveres e faculdades de presidente".



A determinação de que Rodríguez deveria ocupar a Presidência partiu da Suprema Corte da Venezuela, ainda no final da noite de sábado (3), mesmo dia do ataque norte-americano, em uma decisão tomada "em vista da agressão militar estrangeira".



Na nota, as Forças Armadas da Venezuela também respaldam o Decreto de Comoção Externa emitido após o ataque de sábado e rechaçam o que chamam de "covarde sequestro" de Maduro e sua mulher, Cilia Flores.

Após a captura, Maduro foi transferido para uma prisão federal em Nova York, onde enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo.



"O governo bolivariano garantirá a governabilidade do país e nossa instituição continuará empregando todas as suas capacidades disponíveis para a defesa militar, a manutenção da ordem interna e a preservação da paz", informa ainda a nota dos militares venezuelanos.



Forças Armadas pedem retomada de atividades



Em pronunciamento televisivo, o ministro da Defesa venezuelano pediu para a população do país "retomar suas atividades" com normalidade.



"Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", disse López.



Rodríguez exige 'liberação imediata' de Maduro



Em pronunciamento no sábado, antes de tomar posse como presidente interina, a vice de Maduro fez um pronunciamento à imprensa e exigiu a imediata libertação do ditador preso.



Para ela, o ataque à Venezuela teve como objetivo "trocar o poder na Venezuela e também capturar os nossos recursos energéticos e recursos minerais e naturais", disse.



Ela também disse que "só existe um presidente da Venezuela, Nicolás Maduro". Rodríguez pediu "calma e unidade para reorganizar e defender a Venezuela". Afirmou, ainda, que "o povo venezuelano, que é sábio, que é paciente, que tem paciência estratégica, encontrará o caminho para a defesa da paz, para a defesa da tranquilidade, para a defesa da pátria".



Donald Trump, no entanto, disse em entrevista coletiva que o secretário de Estado, Marco Rubio, havia conversado com Rodríguez e ela estaria "essencialmente disposta a fazer o que consideramos necessário para tornar a Venezuela grande novamente".



Segundo Trump, ela teria dito "faremos o que for preciso". Ainda de acordo com o presidente americano, Rodríguez "foi bastante gentil, mas na verdade não tem escolha".

*Com informações do Estadão Conteúdo