Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail BaqaiAFP
"Nossas relações com todos os países, incluindo a Venezuela, são baseadas no respeito mútuo e assim permanecerão", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, em uma coletiva de imprensa. "Estamos em contato com as autoridades venezuelanas."
"O presidente de um país e sua esposa foram sequestrados. Não há motivo para se orgulhar, é um ato ilegal", declarou Baqaei. "Como o povo venezuelano destacou, seu presidente deve ser libertado", acrescentou durante a coletiva.
