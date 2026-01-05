Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail BaqaiAFP

O Irã afirmou nesta segunda-feira (5) que suas relações com a Venezuela, um aliado próximo, permanecem inalteradas, apesar de os Estados Unidos terem capturado o líder venezuelano Nicolás Maduro e o levado para Nova York para ser julgado.

"Nossas relações com todos os países, incluindo a Venezuela, são baseadas no respeito mútuo e assim permanecerão", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, em uma coletiva de imprensa. "Estamos em contato com as autoridades venezuelanas."
Teerã também se manifestou em defesa de Maduro. O país, que mantém relações estreitas com a Venezuela, pediu a libertação do presidente venezuelano.

"O presidente de um país e sua esposa foram sequestrados. Não há motivo para se orgulhar, é um ato ilegal", declarou Baqaei. "Como o povo venezuelano destacou, seu presidente deve ser libertado", acrescentou durante a coletiva.