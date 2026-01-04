Presidente dos EUA, Donald TrumpJim Watson/AFP
Presidente interina da Venezuela pagará 'preço muito alto' se 'não fizer a coisa certa', diz Trump
As forças americanas atacaram Caracas capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e os tiraram do país para responderem por acusações em Nova York
Após invasão a Venezuela, Trump volta a manifestar desejo de anexar a Groenlândia aos EUA
A ilha, um estado semi autônomo da Dinamarca, atrai o republicano por conta da posição estratégica que o território possui no Ártico, além da reserva de terras raras e fontes de recursos naturais, como minério
Zelenski sobre prisão de Maduro na Venezuela: 'Se é possível, EUA sabem o que fazer a seguir'
Comentário foi feito em uma entrevista coletiva realizada após uma reunião de segurança nacional com conselheiros de outros países europeus
Milhares de pessoas protestam em Madri contra 'agressão imperialista' dos EUA na Venezuela
Donald Trump já anunciou que seu país irá liderar a transição na Venezuela e que pretende explorar suas vastas reservas de petróleo
Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro
Ministro da Defesa venezuelano rechaçou ataque dos EUA
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
Presidente Nicolás Maduro foi capturado em ataque dos EUA
