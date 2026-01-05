Emmanuel Macron e sua mulher, Brigitte Macron - AFP

Publicado 05/01/2026 09:51

A Justiça francesa condenou, nesta segunda-feira (5), nove pessoas a até seis meses de prisão por assediarem nas redes sociais Brigitte Macron, esposa do presidente francês e alvo de rumores que correram o mundo afirmando que ela seria um homem.



Emmanuel Macron, de 48 anos, e sua mulher, de 72 anos, se conheceram quando ela lecionava artes cênicas em seu liceu e, nos últimos anos, decidiram combater judicialmente, na França e nos Estados Unidos, notícias falsas sobre sua relação.

O último caso na França remonta a 2024, quando Brigitte Macron denunciou à Justiça que os rumores sobre sua suposta transexualidade afetaram seu entorno e a ela própria, explicando que seus netos ouviram que "sua avó é um homem".Um tribunal de Paris condenou oito pessoas a penas entre 4 e 8 meses de prisão com suspensão da pena por sua "vontade de prejudicar a demandante" em termos "depreciativos" sobre seu sexo e sua "suposta pedofilia", disse seu presidente, Thierry Donnard.Um nono acusado, ausente da audiência, foi condenado a seis meses de prisão. E ao último das 10 pessoas julgadas foi imposto o cumprimento de um curso de prevenção contra o ódio online.As informações falsas começaram com a eleição de Macron em 2017 e viralizaram, especialmente nos Estados Unidos, impulsionadas pela podcaster de extrema direita Candace Owens, próxima ao movimento trumpista MAGA."Eu luto constantemente. Quero ajudar os adolescentes a combater o assédio. Mas se eu não (…) der o exemplo, vai ser difícil", afirmou Brigitte Macron no domingo. Os condenados também estão proibidos de usar redes sociais durante seis meses.O questionamento do sexo biológico de esposas de mandatários ou de ex-primeiras-ministras é uma tática de desinformação frequentemente usada nas redes sociais para desgastar lideranças políticas.A ex-primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama e Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, foram alvos desse tipo de boato.