Autor de obras de terror e suspense como 'O Iluminado', 'It: A Coisa' e 'Carrie, A Estranha', King fez declaração no X - AFP

Publicado 05/01/2026 13:28

Stephen King criticou o presidente americano Donald Trump pela intervenção militar na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro no sábado, 3. "Maduro não é um cara legal, concordo. Mas Putin também não é, e Trump estendeu o tapete vermelho para ele. Não se trata de drogas, mas sim de petróleo (que, de certa forma, é uma droga)", publicou o escritor em seu perfil no X (antigo Twitter) na tarde de sábado, 3.

Autor de obras de terror e suspense como "O Iluminado", "It: A Coisa" e "Carrie, A Estranha", King completou no post: "Quando você pensa que Trump chegou ao fundo do poço, ele desce um pouco mais".

King, que apoiou a candidata democrata, Kamala Harris, nas eleições dos Estados Unidos em 2024, é crítico ferrenho de Trump

Ele também critica com frequência Elon Musk, ex-aliado de Trump e CEO da Tesla e do X - o autor chegou a anunciar que deixaria a rede social por ter se tornado "muito tóxica", mas logo retornou Em seu perfil, compartilha sua visão política com mais de 6 milhões de seguidores.