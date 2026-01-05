Autor de obras de terror e suspense como 'O Iluminado', 'It: A Coisa' e 'Carrie, A Estranha', King fez declaração no X AFP
Stephen King diz que 'Maduro não é um cara legal', mas que Trump se superou: 'Fundo do poço'
Escritor critica intervenção americana na Venezuela, afirmando que a ação visa petróleo e não drogas
Sob forte esquema de segurança, Maduro chega ao tribunal de Nova York para audiência
Presidente da Venezuela foi capturado após operação militar dos EUA em Caracas
UE afirma que transição na Venezuela 'deve incluir' a opositora María Corina Machado
Bloco europeu também defende a participação de Edmundo González no processo político
Justiça francesa condena assediadores da mulher de Macron a até seis meses de prisão
Pessoas afirmaram que primeira-dama seria um homem
Após captura de Maduro, Trump ameaça fazer operações na Colômbia e chama Petro de 'doente'
Presidente colombiano negou vínculo com narcotráfico e criticou declarações do republicano
Cuba diz que teve 32 agentes mortos durante captura de Maduro
Comunicado ressaltou que os militares cubanos 'cumpriram de forma digna e heroica o seu dever'
