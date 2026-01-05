Reunião no Conselho de Segurança da ONU discute situação da Venezuela - AFP

Publicado 05/01/2026 15:57

Na abertura do encontro, representantes norte-americanos afirmaram que Maduro é considerado um fugitivo da Justiça dos Estados Unidos e o responsabilizaram por atividades ligadas ao tráfico internacional de drogas, além de apontarem supostas irregularidades eleitorais e violações de direitos humanos durante seu governo. Washington sustentou que a operação foi conduzida dentro de parâmetros legais e que o ex-presidente venezuelano responderá às acusações em território americano.

Maduro e Cilia Flores foram levados para Nova York, onde compareceram nesta segunda-feira a uma audiência de custódia em um tribunal federal. De acordo com autoridades dos EUA, o casal está detido em uma unidade prisional federal no Brooklyn e será formalmente notificado das acusações nos próximos procedimentos judiciais.

Durante a sessão, representantes da Rússia e da China criticaram a ação americana, argumentando que a operação violou princípios do direito internacional e a soberania venezuelana. A Venezuela também condenou a intervenção e solicitou que o Conselho adote medidas contra os Estados Unidos, incluindo a exigência de libertação imediata do presidente capturado e a condenação do uso da força.

A subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e de Construção da Paz manifestou preocupação com os impactos da operação na estabilidade regional e defendeu o respeito à Carta das Nações Unidas, ressaltando a importância do diálogo e da preservação da paz internacional.

A reunião foi convocada após os ataques realizados na madrugada de sábado (3) em Caracas. Até o momento, o Conselho de Segurança não chegou a um consenso sobre eventuais encaminhamentos ou resoluções relacionadas ao caso.