Corpo de Lucinete Freitas só foi encontrado 13 dias após o assassinatoArquivo pessoal
Brasileira morta por patroa em Portugal foi agredida com bloco de cimento na cabeça, diz MP
Crime ocorreu no dia 5 de dezembro
Colômbia: ministros da Justiça e do Interior se comprometem a continuar cooperando com os EUA
Andrés Idágarra afirmou que a 'luta contra o narcotráfico precisa seguir de maneira conjunta'
Primeira-ministra da Dinamarca afirma que ataque dos EUA à Groenlândia significaria fim da Otan
Comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse do presidente americano em adquirir a Groenlândia, que é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro
O que é o Cartel de los Soles
Nicolás Maduro é apontado pelo governo Trump como líder da organização criminosa
EUA defendem operação na Venezuela em reunião do Conselho de Segurança da ONU
Washington afirma que ação teve objetivo de cumprimento da lei; Rússia, China e aliados fazem críticas durante sessão de emergência
