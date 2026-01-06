Agentes da polícia realizam ação na Venezuela após voo de drones - Reprodução/ redes sociais

Agentes da polícia realizam ação na Venezuela após voo de dronesReprodução/ redes sociais

Publicado 06/01/2026 07:56 | Atualizado 06/01/2026 07:56

A polícia da Venezuela disparou contra drones que voavam sem autorização na noite desta segunda-feira (5) nas imediações do palácio presidencial, informou o governo.



O incidente acontece após a captura do presidente deposto Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, e poucas horas depois da posse da vice-presidente Delcy Rodríguez como governante interina.



"Drones sobrevoaram sem permissão e a polícia efetuou disparos de forma dissuasiva, não ocorreu nenhum enfrentamento", disse a correspondentes uma fonte oficial. "Todo o país se encontra em total tranquilidade."



As rajadas de tiros foram ouvidas depois das 20h locais (21h em Brasília), segundo moradores da região.



"Parecia que estavam ocorrendo explosões em sequência", disse um morador que vive a cinco quarteirões de Miraflores. "A primeira coisa que me veio à mente foi verificar se havia aviões sobrevoando, mas não havia."



"Apenas vi duas luzes vermelhas no céu", acrescentou o morador, que não quis se identificar. "Durou aproximadamente um minuto."





*Com informações da AFP