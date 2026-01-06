EUA atacaram a capital Caracas e outras regiões da Venezuela - Luis James / AFP

Publicado 06/01/2026 07:57

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressaram, nesta terça-feira (6), profunda preocupação com a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e alertaram que “violou um princípio fundamental do direito internacional”.



“Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado”, declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

Ataque



Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a operação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua mulher, e retirado do país por via aérea."



De acordo com o presidente dos EUA, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Agentes de segurança encaminharam Maduro para um centro de detenção em Nova York.



Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.



*Com informações da AFP