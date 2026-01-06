Dezenas de pessoas morreram no incêndio - Maxime Schmid / AFP

Publicado 06/01/2026 08:43

Autoridades locais suíças admitiram, nesta terça-feira (6), que há cinco anos não realizavam inspeções periódicas de segurança contra incêndio no bar onde um incidente do tipo matou 40 pessoas e deixou outras 119 feridas no dia de Ano Novo.

O estabelecimento não recebia inspeções periódicas desde 2020. "Lamentamos profundamente", declarou o prefeito de Crans-Montana, Nicolas Feraud, em uma coletiva de imprensa na estação de esqui alpina, cinco dias após o desastre no bar Le Constellation.

Os policiais identificaram 24 das 40 pessoas mortas, incluindo 11 adolescentes e seis estrangeiros, informou a polícia neste domingo (4).



As autoridades, que já havia identificado oito vítimas suíças, anunciaram a identificação de mais 10 cidadãos suíços – quatro mulheres e seis homens com idades entre 14 e 31 anos, além de dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um jovem de 16 anos com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

Possíveis causas

Velas pirotécnicas posicionadas em garrafas de champanhe teriam tocado o teto e provocado o incêndio, segundo relato de testemunhas. Elas descreveram cenas de horror, com pessoas tentando quebrar as janelas para escapar, enquanto outras, cobertas de queimaduras, corriam para a rua.



Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão de Valais, afirmou ser prematuro determinar a causa do incêndio, mas acrescentou que os investigadores descartaram a possibilidade de um ataque.

"Por enquanto, não temos nenhum suspeito", acrescentou ela, quando questionada se alguém havia sido preso em relação ao incêndio. "Uma investigação foi aberta, não contra ninguém, mas para entender melhor as circunstâncias desse incêndio dramático."

O comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, afirmou em coletiva de imprensa que estão sendo feitos trabalhos para identificar os mortos e informar suas famílias, acrescentando que a comunidade está "devastada".



"Temos inúmeros relatos de atos heroicos, pode-se dizer, de uma forte solidariedade naquele momento", disse Mathias Reynard, chefe do governo regional de Valais, à rádio RTS na sexta-feira.



Ele elogiou o trabalho dos serviços de emergência no dia seguinte ao incêndio, mas acrescentou: "Nos primeiros minutos, foram os cidadãos - e em grande parte os jovens - que salvaram vidas com sua coragem".



Apesar do fogo, as paredes dos edifícios adjacentes ao bar não apresentavam marcas nesta sexta-feira, 2. Até a placa do bar parecia intacta, assim como a estrutura de madeira da varanda, sinal de que o incêndio se concentrou sobretudo no subsolo.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo