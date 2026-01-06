Susan Avalon tem 51 anosReprodução / NBC
Mulher é presa acusada de matar dois ex-maridos a tiros no mesmo dia
Autoridades chegaram a socorrer um dos homens, mas ele não resistiu aos ferimentos
Caso Epstein: Departamento dos EUA afirma ter ainda mais de 2 milhões de arquivos não publicados
Criminoso sexual foi encontrado morto em sua cela em 2019
Vídeo: Papa fecha 'Porta Santa' da Basílica de São Pedro e encerra o Jubileu 2025
Período de reflexão atraiu mais de 33 milhões de peregrinos a Roma
Estrela de 'Todo Mundo em Pânico' é encontrada morta dentro de casa
Jayne Trcka interpretou a senhorita Mann no aclamado filme de comédia
Bar que pegou fogo na Suíça não passava por inspeções contra incêndio desde 2020, dizem autoridades
Ao menos 40 pessoas morreram na ocorrência
Nevasca intensa provoca acidentes de trânsito e deixa cinco mortos na França
Fenômeno afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país
