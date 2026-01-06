Susan Avalon tem 51 anos - Reprodução / NBC

Susan Avalon tem 51 anosReprodução / NBC

Publicado 06/01/2026 10:57

Susan Avalon, de 48 anos, foi presa acusada de ter matado seus dois ex-maridos a tiros no mesmo dia em Bradenton, na Flórida, Estados Unidos. As informações são do portal "WSFA", afiliado à "NBC".

De acordo com a denúncia, uma das vítimas, um homem de 54 anos, acionou as autoridades após ser baleado na barriga por Susan ao atender a porta de casa para ela. Os agentes o encaminharam a um hospital próximo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O ex-casal travava uma disputa judicial de U$S 4 mil (cerca de R$ 22 mil) por pensão alimentícia.

A filha de 15 anos do homem ouviu o disparo e viu a mulher fugindo em um carro. Então, a polícia rastreou o veículo e o seguiu até a casa dela.

Quando os agentes perguntaram sobre o ex-marido, Susan, conforme o boletim de ocorrência, teria respondido: "Qual deles?". Então, uma nova busca foi realizada para verificar como estava o outro ex-parceiro dela, em Tampa, e descobriram que a porta havia sido arrombada e o homem, morto a tiros.

Susan acabou presa, enquanto a investigação segue em andamento. Ela já foi detida por abuso infantil na Virgínia, em 2004. O caso aconteceu no último dia 17 de dezembro.