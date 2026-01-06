Jayne Trcka em ’Todo Mundo em Pânico’Reprodução / Redes sociais
Estrela de 'Todo Mundo em Pânico' é encontrada morta dentro de casa
Jayne Trcka interpretou a senhorita Mann no aclamado filme de comédia
Bar que pegou fogo na Suíça não passava por inspeções contra incêndio desde 2020, dizem autoridades
Ao menos 40 pessoas morreram na ocorrência
Nevasca intensa provoca acidentes de trânsito e deixa cinco mortos na França
Fenômeno afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país
ONU afirma que ataque dos EUA na Venezuela 'violou princípio fundamental do direito internacional'
Nicolás Maduro foi capturado na operação
Tiroteio é registrado perto do palácio presidencial na Venezuela
Caso aconteceu após um voo não autorizado de drones
Como é a prisão onde Nicolás Maduro está detido e que já recebeu outros nomes 'famosos'
Presídio abrigou o rapper P. Diddy
