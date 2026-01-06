Jayne Trcka em ’Todo Mundo em Pânico’ - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 09:14

A atriz e fisiculturista Jayne Trcka, conhecida por participar do filme de comédia "Todo Mundo em Pânico" (2000), foi encontrada morta aos 62 anos na cozinha de casa, em San Diego, Estados Unidos, de acordo com publicação do portal "TMZ" desta segunda-feira (5). As autoridades afirmaram que a causa do óbito, no entanto, ainda está em investigação.

Segundo a reportagem, uma amiga de Jayne ligou várias vezes para ela nos dias antes do corpo ser encontrado, em 12 de dezembro, mas ninguém atendia. Preocupada, ela compareceu à residência e achou Trcka inconsciente, quando chamou a polícia.

O filho da artista explicou que não sabia de nenhuma condição médica ou física da mãe que possa ter resultado na fatalidade.

Jayne competiu no fisiculturismo nos anos 1980, antes de conseguir seu primeiro papel como atriz, ao interpretar a senhorita Mann em "Todo Mundo em Pânico". Ela também trabalhou no seriado "The Drew Carey Show" (1995-2004), além de estampar capas de revistas de musculação.