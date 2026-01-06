Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina da Venezuela - Juan Barreto / AFP

Publicado 06/01/2026 12:39

O sindicato venezuelano de imprensa informou, nesta terça-feira (6), a detenção e a posterior libertação de 16 jornalistas e trabalhadores da mídia durante a posse de Delcy Rodríguez como presidente interina no lugar de Nicolás Maduro, deposto durante uma operação militar dos Estados Unidos.



"Durante a sessão de posse da Assembleia Nacional, foram detidos, em Caracas, 14 jornalistas e trabalhadores da mídia", informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) nas redes sociais. "Treze deles de agências e veículos internacionais e um de veículos nacionais".



Todos foram libertados e um, deportado, segundo o sindicato. O sindicato também reportou a detenção de outros dois correspondentes internacionais na fronteira com a Colômbia, que também foram libertados após horas incomunicáveis.



A imprensa foi submetida a uma "revisão de equipamentos, desbloqueio de celulares, rastreamento de ligações e mensagens em plataformas de comunicação e redes sociais", acrescentou o SNTP.



A ação no Parlamento coincidiu com uma marcha do chavismo para exigir a libertação de Maduro e de sua mulher, Cilia Flores, que enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo em Nova York.



A presença policial e militar aumentou durante a sessão, que terminou à noite com o registro de disparos perto do palácio presidencial.



As autoridades explicaram que dispararam contra um drone que sobrevoava sem autorização.



Segundo o SNTP, mas de 400 veículos de comunicação fecharam nos últimos 20 anos sob os governos de Maduro e de seu antecessor Hugo Chávez (1999-2013).

