Trump quer acelerar o ritmo da produção de armas nos Estados UnidosAFP
Trump diz que ofensiva na Venezuela matou cubanos e cobra produção mais rápida de armas nos EUA
Presidente norte-americano afirmou que pretende adotar uma postura mais dura com as empresas do setor
Presidente do México pede 'julgamento justo' para Maduro nos EUA
Sheinbaum condenou uma 'potência usar a força para depor' um chefe de Estado
Groenlândia agradece apoio de líderes europeus ante ameaças de Trump
Intervenção militar dos EUA na Venezuela reacendeu os planos do republicano para o território do Ártico
Líderes europeus exigem que EUA respeitem soberania da Groenlândia
Trump reiterou desejo de anexar território
EUA vai liderar monitoramento de cessar-fogo na Ucrânia com participação europeia
Plano em discussão prevê supervisão liderada por Washington
Sindicato denuncia detenção de 16 jornalistas durante posse da presidente interina na Venezuela
Delcy Rodríguez assumiu o posto após a captura de Nicolás Maduro
