Brigitte Bardot morreu em decorrência de um câncer - Valery Hache/AFP

Publicado 07/01/2026 07:26

A lendária atriz francesa Brigitte Bardot passou por duas cirurgias para tratar um câncer antes de morrer no mês passado, revelou seu marido à imprensa francesa na véspera de seu funeral, nesta quarta-feira (7), em Saint-Tropez.

Ícone do cinema e defensora dos direitos dos animais, Bardot “suportou muito bem as duas cirurgias que fizeram para tratar o câncer que lhe tirou a vida”, disse seu marido, Bernard d'Ormale, em entrevista publicada na noite de terça-feira no site do Paris Match.

D'Ormale não especificou o tipo de câncer que a atriz, que morreu em 28 de dezembro aos 91 anos, tinha.

Bardot foi hospitalizado duas vezes no outono europeu, embora os motivos de sua internação não tenham sido divulgados na época. Ela sofreu câncer de mama na década de 1980.

“Ela sempre quis voltar para La Madrague”, sua famosa residência em Saint-Tropez, na Riviera Francesa, onde faleceu, acrescentou o marido.

"E lá, a situação era mais complicada, principalmente por causa de uma dor persistente nas costas que não estava passando, causando-lhe sofrimento e exaustão. Era desconfortável, mesmo quando estava na cama". “No entanto, ela está consciente e preocupada com o destino dos animais até o fim”, acrescentou.

Nesta entrevista ao Paris Match, D'Ormale também explicou os motivos do sepultamento de Bardot no cemitério à beira-mar de Saint-Tropez, apesar de ela ter expressado diversas vezes o desejo de ser enterrado em La Madrague.

"Há alguns anos, ela percebeu que a prefeitura não conseguiria administrar isso... Imagine uma multidão de turistas lotando uma trilha estreitamente costeira", disse.

Bardot então se resignou a abandonar os preparativos e aceitou a ideia de ser enterrado ao lado de seus pais no cemitério à beira-mar da cidade turística.

O funeral, marcado para esta quarta-feira em Saint-Tropez, será realizado “de forma simples”, disse à AFP Bruno Jacquelin, porta-voz da fundação criada pela atriz para a proteção dos animais.