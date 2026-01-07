Acordo tem valor nos dois países por princípio de reciprocidadeDivulgação
Presidente de Portugal assina decreto que reconhece carteira de motorista brasileira
Carta de Condução do país também terá validade no Brasil
Vídeo: agente do ICE mata mulher em Mineápolis, nos EUA
Informações preliminares apontam que a vítima seria cidadã norte-americana
'Nunca esperei por isto', diz criador de imagem de IA de Maduro que viralizou
Imagem mostrava Maduro mais jovem junto de dois militares americanos e foi replicada milhões de vezes nas redes sociais
Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada
Nick Reiner é acusado de matar seus pais a facadas
UE busca apoio para assinar acordo comercial com o Mercosul
Negociação avança e líderes europeus acreditam que conclusão será 'em breve'
Produtores da Opep+ anunciam cortes maiores na produção para primeiro semestre de 2026
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Omã vão reduzir 829 mil barris por dia para compensar excesso acumulado desde 2024
