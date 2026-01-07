Reduções totalizarão 829 mil barris por dia até o mês de junhoDivulgação
Produtores da Opep+ anunciam cortes maiores na produção para primeiro semestre de 2026
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Omã vão reduzir 829 mil barris por dia para compensar excesso acumulado desde 2024
EUA anunciam plano de transição em três fases para a Venezuela
Renda obtida com a venda do petróleo confiscado pelos EUA será usada de maneira que beneficie o povo, afirmou Marco Rubio
Países europeus reforçam apoio à Groenlândia, destacam princípios da Otan e cobram EUA
Declaração conjunta foi assinada pelos líderes de França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca
Morre Lai Yuqing, cineasta chinesa de 'Whisperings of The Moon', aos 23 anos
Diretora e roteirista faleceu no Camboja, onde seu primeiro longa foi filmado
Argentina fecha acordo de recompra reversa de US$ 3 bilhões para blindar pagamento de dívida
Operação com seis instituições estrangeiras tem prazo de 372 dias, taxa anual de 7,4% e usa títulos públicos como garantia para reforçar o caixa externo
Tribunal dos Países Baixos invalida casamento que usou votos gerados com IA
Cerimônia aconteceu em abril de 2025
