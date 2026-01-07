Texto conjunto ressalta que a Groenlândia está sob a proteção da OtanAFP
Países europeus reforçam apoio à Groenlândia, destacam princípios da Otan e cobram EUA
Declaração conjunta foi assinada pelos líderes de França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca
Morre Lai Yuqing, cineasta chinesa de 'Whisperings of The Moon', aos 23 anos
Diretora e roteirista faleceu no Camboja, onde seu primeiro longa foi filmado
Argentina fecha acordo de recompra reversa de US$ 3 bilhões para blindar pagamento de dívida
Operação com seis instituições estrangeiras tem prazo de 372 dias, taxa anual de 7,4% e usa títulos públicos como garantia para reforçar o caixa externo
Tribunal dos Países Baixos invalida casamento que usou votos gerados com IA
Cerimônia aconteceu em abril de 2025
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro
Ministério de Transportes emitiu um comunicado sobre o caso
Sheinbaum: México se torna 'fornecedor importante' de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela
A presidente esclarece que está enviado mesma quantidade do produto de outros anos
