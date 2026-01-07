Foto de Maduro sendo levado por soldados americanos foi criada por IA Reprodução Redes sociais
'Nunca esperei por isto', diz criador de imagem de IA de Maduro que viralizou
Imagem mostrava Maduro mais jovem junto de dois militares americanos e foi replicada milhões de vezes nas redes sociais
'Nunca esperei por isto', diz criador de imagem de IA de Maduro que viralizou
Imagem mostrava Maduro mais jovem junto de dois militares americanos e foi replicada milhões de vezes nas redes sociais
Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada
Nick Reiner é acusado de matar seus pais a facadas
UE busca apoio para assinar acordo comercial com o Mercosul
Negociação avança e líderes europeus acreditam que conclusão será 'em breve'
Produtores da Opep+ anunciam cortes maiores na produção para primeiro semestre de 2026
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Omã vão reduzir 829 mil barris por dia para compensar excesso acumulado desde 2024
EUA anunciam plano de transição em três fases para a Venezuela
Renda obtida com a venda do petróleo confiscado pelos EUA será usada de maneira que beneficie o povo, afirmou Marco Rubio
Países europeus reforçam apoio à Groenlândia, destacam princípios da Otan e cobram EUA
Declaração conjunta foi assinada pelos líderes de França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.