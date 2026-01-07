Gustavo Petro e Donald TrumpAFP
Trump fala com Petro por telefone e anuncia que o receberá na Casa Branca
Presidente americano convidou presidente colombiano Gustavo para uma visita à Casa Branca em 'um futuro próximo'
Presidente de Portugal assina decreto que reconhece carteira de motorista brasileira
Carta de Condução do país também terá validade no Brasil
Vídeo: agente do ICE mata mulher em Mineápolis, nos EUA
Informações preliminares apontam que a vítima seria cidadã norte-americana
'Nunca esperei por isto', diz criador de imagem de IA de Maduro que viralizou
Imagem mostrava Maduro mais jovem junto de dois militares americanos e foi replicada milhões de vezes nas redes sociais
Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada
Nick Reiner é acusado de matar seus pais a facadas
UE busca apoio para assinar acordo comercial com o Mercosul
Negociação avança e líderes europeus acreditam que conclusão será 'em breve'
