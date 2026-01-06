Trump afirmou que a ONU tem contribuído pouco para acabar com as guerrasAFP
Trump diz que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos
Republicano ainda pediu que o secretário de Energia Chris Wright execute o plano 'imediatamente'
Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas
Ilha atrai o republicano desde o seu primeiro mandato por conta da posição estratégica que o território possui no Ártico, além da reserva de terras raras e fontes de recursos naturais, como minério
Pentágono revisa capacidade das mulheres para funções de combate
Secretária de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que 'padrões não vão ser alterados para satisfazer cotas ou pautas ideológica'
'Encerramento de um capítulo terrível da história do país', desabafa venezuelano sobre prisão de Maduro
Vivendo no Rio desde 2018, Saul Pineda deixou seu país em meio à crise econômica e política
Ataques israelenses deixam dois mortos no Líbano antes de reunião sobre cessar-fogo
Operações militares atingiram Kfar Dunin e Ghazieh, destruindo edifícios e provocando incêndios
'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela
Presidente dos Estados Unidos destacou o poder militar do país
