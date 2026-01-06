Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, diz ser contra a presença de mulheres em combates terrestresAFP
Pentágono revisa capacidade das mulheres para funções de combate
Secretária de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que 'padrões não vão ser alterados para satisfazer cotas ou pautas ideológica'
'Encerramento de um capítulo terrível da história do país', desabafa venezuelano sobre prisão de Maduro
Vivendo no Rio desde 2018, Saul Pineda deixou seu país em meio à crise econômica e política
Ataques israelenses deixam dois mortos no Líbano antes de reunião sobre cessar-fogo
Operações militares atingiram Kfar Dunin e Ghazieh, destruindo edifícios e provocando incêndios
'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela
Presidente dos Estados Unidos destacou o poder militar do país
Trump diz que ofensiva na Venezuela matou cubanos e cobra produção mais rápida de armas nos EUA
Presidente norte-americano afirmou que pretende adotar uma postura mais dura com as empresas do setor
Presidente do México pede 'julgamento justo' para Maduro nos EUA
Sheinbaum condenou uma 'potência usar a força para depor' um chefe de Estado
