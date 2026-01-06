Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, diz ser contra a presença de mulheres em combates terrestres - AFP

Publicado 06/01/2026 18:24

Pentágono realiza uma revisão da eficácia das mulheres nas funções de combate terrestre, informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nesta terça-feira (6).

Antes de chegar ao cargo de secretário de Defesa, Pete Hegseth mostrou-se contrário às chamadas políticas "woke" (progressistas), destinadas a promover a igualdade de oportunidades das minorias e a possibilidade das militares desempenharem funções de combate.

A revisão é realizada neste momento pelo Instituto de Análise de Defesa, uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de "garantir que se cumpram as normas e que os Estados Unidos mantenham o Exército mais letal", declarou a secretária de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, em comunicado.

"Nossos padrões para os postos militares de combate serão de elite, uniformes e neutros quanto ao sexo, porque o peso de uma mochila ou de um ser humano não faz distinção entre homens e mulheres", afirmou Wilson.

O Pentágono "não comprometerá os padrões para satisfazer cotas ou pautas ideológica", acrescentou.

A rede NPR, que obteve um memorando do Pentágono sobre o tema, informou que foi solicitado aos líderes do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais que proporcionassem dados sobre a preparação, o treinamento e a performance dos militares.

Antes de sua nomeação como secretário de Defesa, Hegseth disse durante um episódio do podcast "Shawn Ryan Show" que se opunha à presença de mulheres em funções de combate, mas não nas Forças Armadas em geral.