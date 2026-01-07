Papa Leão XIV receberá cardeais de todo o mundo no VaticanoAFP
Papa convoca cardeais de todo o mundo após pedidos por governança colegiada
Encontro no Vaticano marca o primeiro grande evento do pontificado de Leão XIV
Veja fotos da despedida de fãs a Brigitte Bardot na França
Artista foi sepultada na manhã desta quarta-feira (7)
Ex-agente da CIA, condenado por espionar para soviéticos, morre aos 84 anos na prisão
Aldrich Ames vendeu informações para o exército do país entre 1985 e 1993 por mais de US$ 2,5 milhões
Chefe do exército iraniano adverte que responderá às 'ameaças' de Trump e Netanyahu
Presidente dos EUA ameaçou intervir militarmente no Irã caso o regime mate manifestantes antigoverno
Terremoto de magnitude 6,4 atinge Filipinas
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades
Brigitte Bardot morreu devido a um câncer, revela marido
Atriz passou por duas cirurgias para tratar a doença
