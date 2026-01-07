Nos EUA, a cada dois anos todos os assentos da Câmara dos Deputados são renovados por meio do voto popularAFP
'Se não vencermos a eleição de meio de mandato, sofrerei impeachment', diz Trump a republicanos
Em discurso a aliados no Congresso, presidente alertou para risco de investigações caso a oposição conquiste maioria e exaltou ação militar dos EUA na Venezuela
Papa convoca cardeais de todo o mundo após pedidos por governança colegiada
Encontro no Vaticano marca o primeiro grande evento do pontificado de Leão XIV
Veja fotos da despedida de fãs a Brigitte Bardot na França
Artista foi sepultada na manhã desta quarta-feira (7)
Ex-agente da CIA, condenado por espionar para soviéticos, morre aos 84 anos na prisão
Aldrich Ames vendeu informações para o exército do país entre 1985 e 1993 por mais de US$ 2,5 milhões
Chefe do exército iraniano adverte que responderá às 'ameaças' de Trump e Netanyahu
Presidente dos EUA ameaçou intervir militarmente no Irã caso o regime mate manifestantes antigoverno
Terremoto de magnitude 6,4 atinge Filipinas
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades
