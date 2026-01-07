EUA anunciam apreensão de petroleiro russo no CaribeDivulgação/ redes sociais

Mais artigos de AFP
AFP
Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7), a apreensão de um petroleiro com bandeira russa nas águas do Caribe, depois de pouco de forças militares tomarem outro navio, com bandeira russa, no Atlântico Norte, após dias de perseguição.

A captura do petroleiro no Caribe foi anunciada pelo Comando Sul (Southcom), enquanto o petroleiro no Atlântico Norte foi feito pelas forças militares na altura da Islândia, informação divulgada pelo Comando Europeu norte-americano.

"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito segue em PLENO VIGOR - em qualquer parte do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na postagem no X (antigo Twitter).