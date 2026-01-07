EUA anunciam apreensão de petroleiro russo no CaribeDivulgação/ redes sociais
A captura do petroleiro no Caribe foi anunciada pelo Comando Sul (Southcom), enquanto o petroleiro no Atlântico Norte foi feito pelas forças militares na altura da Islândia, informação divulgada pelo Comando Europeu norte-americano.
"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito segue em PLENO VIGOR - em qualquer parte do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na postagem no X (antigo Twitter).
The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT. https://t.co/zJHUDlmBcb— Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026
