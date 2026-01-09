Gustavo Petro e Donald Trump - AFP

Publicado 09/01/2026 16:45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "aguarda ansiosamente" para receber o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca na primeira semana de fevereiro, em publicações feitas na Truth Social. Ele acrescentou que está certo de que o encontro "funcionará muito bem para a Colômbia e para os EUA".

Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico, afirmando que "a cocaína e outras drogas precisam ser IMPEDIDAS de entrar nos Estados Unidos".

Em outra publicação paralela, realizada ao mesmo tempo, Trump comentou uma reunião com grandes companhias de petróleo que será realizada ainda hoje. "As maiores empresas de petróleo do mundo estão vindo à Casa Branca às 16h30 de Brasília. Todo mundo quer estar aqui", escreveu.

O presidente dos EUA afirmou que algumas empresas não puderam ser recebidas no mesmo dia e pediu desculpas às companhias, dizendo que o secretário de Energia, Chris Wright, e o secretário do Interior, Doug Burgum, irão atendê-las "ao longo da próxima semana", destacando que "todos estão em contato diário". Ele não mencionou nenhuma empresa.

Trump disse ainda que o encontro será dedicado "quase exclusivamente" a uma discussão sobre o petróleo venezuelano e "nossa relação de longo prazo com a Venezuela, sua segurança e seu povo".

De acordo com a publicação, um fator muito importante desse envolvimento será "a redução dos preços do petróleo para o povo americano".