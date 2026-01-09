Gustavo Petro e Donald TrumpAFP
Trump quer encontro com Petro em fevereiro na Casa Branca e pede bloqueio de drogas para os EUA
Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico
Trump quer encontro com Petro em fevereiro na Casa Branca e pede bloqueio de drogas para os EUA
Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico
Petro pede ação conjunta entre Colômbia e Venezuela contra o narcotráfico
Presidente colombiano afirma que drogas são usadas como 'desculpa perfeita' para agressões à América Latina
Mineápolis pede investigação estadual em morte de mulher causada por agente do ICE
Caso envolve americana baleada durante ação de imigração; autoridades locais criticam postura do governo federal
Suprema Corte dos EUA deverá divulgar decisão sobre tarifas na quarta-feira
Havia a expectativa de que a sentença fosse emitida nesta sexta-feira
Líderes europeus comemoram aprovação do acordo UE-Mercosul
Negociações duraram mais de 25 anos
Entenda as concessões da UE aos agricultores diante do acordo com o Mercosul
Bloco é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.