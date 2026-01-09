Presidente afirmou que a região vive momentos de 'turbulência'AFP
Petro pede ação conjunta entre Colômbia e Venezuela contra o narcotráfico
Presidente colombiano afirma que drogas são usadas como 'desculpa perfeita' para agressões à América Latina
Mineápolis pede investigação estadual em morte de mulher causada por agente do ICE
Caso envolve americana baleada durante ação de imigração; autoridades locais criticam postura do governo federal
Suprema Corte dos EUA deverá divulgar decisão sobre tarifas na quarta-feira
Havia a expectativa de que a sentença fosse emitida nesta sexta-feira
Líderes europeus comemoram aprovação do acordo UE-Mercosul
Negociações duraram mais de 25 anos
Entenda as concessões da UE aos agricultores diante do acordo com o Mercosul
Bloco é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Irã 'não cederá' diante dos manifestantes, adverte líder supremo
Milhares de pessoas foram as ruas para protestar contra o governo
