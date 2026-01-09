Suprema Corte vai decidir se as tarifas impostas pelo governo Trump são legaisAFP
Suprema Corte dos EUA deverá divulgar decisão sobre tarifas na quarta-feira
Havia a expectativa de que a sentença fosse emitida nesta sexta-feira
Líderes europeus comemoram aprovação do acordo UE-Mercosul
Negociações duraram mais de 25 anos
Entenda as concessões da UE aos agricultores diante do acordo com o Mercosul
Bloco é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Irã 'não cederá' diante dos manifestantes, adverte líder supremo
Milhares de pessoas foram as ruas para protestar contra o governo
Casa Branca defende polícia migratória após agente matar mulher
Milhares de pessoas protestaram contra a ação em Minneapolis
Grok limita gerador de imagens após protestos, mas ainda cria fotos nuas de mulheres com IA
Recurso passa a ser disponibilizado apenas para assinantes pagos
