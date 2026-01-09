Grok limitou gerador de imagens após protestos nas redes sociaisYouTube / Reprodução
Grok limita gerador de imagens após protestos, mas ainda cria fotos nuas de mulheres com IA
Recurso passa a ser disponibilizado apenas para assinantes pagos
Grok limita gerador de imagens após protestos, mas ainda cria fotos nuas de mulheres com IA
Recurso passa a ser disponibilizado apenas para assinantes pagos
UE-Mercosul: Após aprovação do acordo comercial, partidos pedem queda do governo francês
Legendas afirmam que a França foi 'humilhada'
Trump afirma ser 'psicologicamente importante' que EUA assumam controle da Groenlândia
Presidente estadunidense se recusou a comentar sobre uma possível invasão das forças militares para controlar a região
Papa manifesta 'grave preocupação' e pede que se 'respeite a vontade do povo venezuelano'
Leão XIV criticou ainda o uso crescente da força como forma de condução nas relações internacionais
Vídeo: Irã registra novo dia de protestos em meio a bloqueio de internet e de chamadas telefônicas
Ao menos 45 pessoas morreram nas manifestações
Famoso escritor cristão revela que traiu mulher por oito anos e anuncia aposentadoria
Philip Yancey vai parar de dar palestras após confessar o caso extraconjugal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.