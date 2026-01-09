Philip Yancey, em palestra de 2018 - Reprodução / YouTube

Publicado 09/01/2026 07:40 | Atualizado 09/01/2026 08:00

O famoso escritor americano cristão Philip Yancey, autor de renomados livros como "O Jesus que eu nunca conheci" (1995) e "O que há de tão incrível na graça?" (1997), confessou que manteve um caso extraconjugal por oito anos com uma mulher casada. Por causa disso, ele esclareceu, através de um comunicado enviado ao site "Christianity Today", que irá se aposentar da sua profissão, parar de dar palestras e deletar contas em redes sociais.

"Com grande vergonha, confesso que, por oito anos, me envolvi de forma deliberada em um caso pecaminoso com uma mulher casada. Minha conduta contrariou tudo o que acredito sobre o casamento. Também foi totalmente inconsistente com a minha fé e com meus escritos, e causou profunda dor ao marido dela e às nossas duas famílias. Não compartilharei mais detalhes em respeito à outra família", afirmou Philip, em nota publicada na última terça-feira (6).

Lancey também disse que agora, está focado em "reconstruir a confiança" e restaurar seu casamento de 55 anos. "Confessei meu pecado diante de Deus e de minha mulher e me comprometi com um programa profissional de aconselhamento e prestação de contas. Falhei moral e espiritualmente, e lamento a devastação que causei. Reconheço que minhas ações irão desiludir leitores que anteriormente confiaram em meus escritos. Pior de tudo, meu pecado trouxe desonra a Deus. Estou tomado de remorso e arrependimento, e não tenho em que me apoiar a não ser na misericórdia e na graça de Deus."

O escritor ainda tinha compromissos públicos agendados. Ele estava programado para palestrar na Lake Avenue Church, em Pasadena, Califórnia, na quarta-feira (7), em um culto de um ano do incêndio devastador de Eaton, na região, mas o autor foi retirado da função de palestrante.

Mulher de Philip se manifesta

Philip também enviou, ao jornal, um comunicado de sua mulher, Janet Yancey. Ela diz que apesar dos traumas, também está determinada a reconstruir o casamento.

"Eu, Janet Yancey, falo a partir de um lugar de trauma e devastação que apenas pessoas que viveram uma traição conseguem compreender. Ainda assim, fiz um voto matrimonial sagrado e vinculante há 55 anos e meio, e não quebrarei essa promessa. Aceito e compreendo que Deus, por meio de Jesus, pagou e perdoou os pecados do mundo, incluindo os de Philip. Que Deus me conceda a graça de também perdoar, apesar do meu trauma inimaginável. Por favor, orem por nós", esclareceu.

Sobre o autor



Philip Yancey tem 76 anos. Ao longo de sua trajetória, vendeu mais de 20 milhões de livros, traduzidos para 49 idiomas, conforme a sua biografia oficial. O ex-presidente dos Estados Unidos e evangélico Jimmy Carter (1924-2024) já o mencionou como o seu autor moderno favorito, conforme o "The New York Times". O escritor foi diagnosticado com a doença de Parkinson.