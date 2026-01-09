Povo do Irã foi a rua para se manifestar contra o governo - UGC / AFP

Publicado 09/01/2026 07:47

Manifestantes marcharam pelas ruas de cidades do Irã , na manhã desta sexta-feira (9) após uma convocação do príncipe herdeiro exilado do país. Em resposta à mobilização, o regime bloqueou o acesso à internet e às chamadas telefônicas internacionais.

A ONG de direitos humanos Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, declarou que as forças de segurança já mataram pelo menos 45 protestantes, incluindo oito adolescentes. Segundo a organização, a quarta-feira (7) foi o dia mais sangrento desde o início das manifestações, com 13 mortes confirmadas.

Em vídeos compartilhados por ativistas são possíveis ver manifestantes entoando cânticos contra o governo do Irã em torno de fogueiras. Nas imagens, é possível ver destroços nas ruas de Teerã e de outras cidades.



A mídia estatal iraniana quebrou o silêncio, nesta sexta, sobre os protestos e disse que "agentes terroristas" dos Estados Unidos e de Israel atearam fogo e provocaram violência. Também mencionou que houve "vítimas", sem dar mais detalhes.



Os protestos contra a crise econômica se intensificaram a partir do dia 28 e se transformaram no desafio mais significativo ao governo em vários anos. As manifestações incluíram gritos de apoio ao xá Reza Pahlevi, que fugiu do país pouco antes da Revolução Islâmica de 1979.



O filho homônimo de Pahlevi, que mora nos Estados Unidos, convocou protestos para a quinta-feira, 8, e para esta sexta. "Iranianos exigiram sua liberdade esta noite. Em resposta, o regime no Irã cortou todas as linhas de comunicação", disse o príncipe exilado. "Desligou a internet. Cortou as linhas telefônicas fixas. Pode até tentar bloquear sinais de satélite."



Além das vítimas fatais, outras 2,3 mil pessoas foram detidas, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo