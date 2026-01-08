Agentes federais dos Estados Unidos atiram contra duas pessoas em PortlandAFP
Agentes federais dos Estados Unidos atiram contra duas pessoas em Portland
Caso ocorre um dia após um agente do ICE atirar e matar uma mulher de 37 anos em Minneapolis, no estado de Minnesota
