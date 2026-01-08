Presidente Lula e a presidente do México, Claudia SheinbaumAFP
Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'
Ambos os presidentes manifestaram o desejo de seguir cooperando com a Venezuela em favor da 'paz e estabilidade da região'
Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'
Ambos os presidentes manifestaram o desejo de seguir cooperando com a Venezuela em favor da 'paz e estabilidade da região'
Deixar pautas ambientais 'é gol contra' dos EUA, diz secretário-executivo de Conveção Climática da ONU
'É um recuo que enfraquece a credibilidade americana', afirma Simon Stiell
Lula e primeiro-ministro do Canadá repudiam ataque dos EUA
Líderes querem acelerar acordo com o Mercosul
Cardeais concluíram consistório extraordinário e terão nova reunião em junho
O objetivo foi debater a evangelização e uma governança baseada na escuta
Estudo revela habilidade de cães 'geniais' de aprender palavras ao ouvir conversas
A pesquisa utilizou animais considerados capazes de compreender interações sociais além do esperado
Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela
Líderes manifestaram preocupação com uso da força contra país vizinho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.