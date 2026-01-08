Complexidade para iniciar os processos de extração evitariam queda no preço do petróleo devido à baixa ofertaTânia Rêgo/Agência Brasil
Petróleo sobe em meio a incertezas sobre Venezuela
A autorização de Trump para empresas americanas iniciarem atividades nas reservas de Caracas alavancou o preço dos barris devido ao tempo necessário para articular a extração
Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos
Medida é gesto de busca pela paz, segundo o presidente do Parlamento
Senado dos EUA vota para limitar capacidade militar de Trump na Venezuela
Democratas e Republicanos se juntam para evitar veto presidencial
Guterres lamenta anuncio da Casa Branca de retirada dos EUA de diversas entidades da ONU
Secretário-geral reforça que contribuições ao orçamento da ONU são obrigação legal dos Estados-membros e afirma que a organização seguirá cumprindo seus mandatos apesar da decisão dos EUA
China condena apreensão de navios-petroleiros pelos EUA
Pequim afirma que Washington viola seriamente direito internacional
Três navios se dirigem aos Estados Unidos com petróleo venezuelano
Chevron mantém envio regular apesar de sanções
