Guterres lamenta anuncio da Casa Branca de retirada dos EUA de diversas entidades da ONU
Secretário-geral reforça que contribuições ao orçamento da ONU são obrigação legal dos Estados-membros e afirma que a organização seguirá cumprindo seus mandatos apesar da decisão dos EUA
China condena apreensão de navios-petroleiros pelos EUA
Pequim afirma que Washington viola seriamente direito internacional
Três navios se dirigem aos Estados Unidos com petróleo venezuelano
Chevron mantém envio regular apesar de sanções
Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta
Tripulação da ISS pode retornar à Terra antes do previsto
Rússia acusa EUA de incitar tensões com apreensão de petróleo
'É lamentável e alarmante que Washington esteja disposto a provocar graves crises internacionais', disse a diplomacia russa
Saiba quem era a mulher morta por agente de imigração dos EUA
Ela era uma poeta premiada e tocava violão como passatempo; Trump a acusa de ser 'terrorista doméstica'
