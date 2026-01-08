A tripulação da ISS está no laboratório orbital desde agostoNasa/Divulgação
Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta
Tripulação da ISS pode retornar à Terra antes do previsto
Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta
Tripulação da ISS pode retornar à Terra antes do previsto
Rússia acusa EUA de incitar tensões com apreensão de petróleo
'É lamentável e alarmante que Washington esteja disposto a provocar graves crises internacionais', disse a diplomacia russa
Saiba quem era a mulher morta por agente de imigração dos EUA
Ela era uma poeta premiada e tocava violão como passatempo; Trump a acusa de ser 'terrorista doméstica'
Trump afirma que poderia manter o controle da Venezuela por anos
Republicano disse que presença americana no país sul-americano pode se prolongar por um período extenso
DJ brasileiro é encontrado morto em Portugal após sete dias desaparecido
Maycon Douglas, de 26 anos, teve o corpo localizado em Nazaré; artista acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram
Igreja Católica e governo espanhol fazem acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Entendimento cria mecanismo de reparação fora dos tribunais, com análise da Defensoria do Povo e participação de representantes estatais e dos atingidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.