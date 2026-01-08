A tripulação da ISS está no laboratório orbital desde agosto - Nasa/Divulgação

A tripulação da ISS está no laboratório orbital desde agostoNasa/Divulgação

Publicado 08/01/2026 14:51

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) cancelou nesta quinta-feira, 8, sua primeira caminhada espacial do ano e pode trazer a tripulação de volta mais cedo da Estação Espacial Internacional (ISS) devido a um problema médico a bordo.

A caminhada espacial estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada por causa de um problema médico não especificado envolvendo um astronauta, que não foi identificado.

A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções", incluindo o encerramento antecipado da missão. "Forneceremos novas informações nas próximas 24 horas."

"Realizar nossas missões com segurança é nossa maior prioridade", disse a porta-voz da Nasa, Cheryl Warner, em comunicado.

A tripulação, composta por quatro astronautas — americanos, japoneses e russos —, está no laboratório orbital desde agosto, após o lançamento a partir da Flórida.