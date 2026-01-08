Sistema prevê compensações financeiras, morais e psicológicas às vítimas de abuso sexual por membros do CleroAFP
Igreja Católica e governo espanhol fazem acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Entendimento cria mecanismo de reparação fora dos tribunais, com análise da Defensoria do Povo e participação de representantes estatais e dos atingidos
Igreja Católica e governo espanhol fazem acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Entendimento cria mecanismo de reparação fora dos tribunais, com análise da Defensoria do Povo e participação de representantes estatais e dos atingidos
Macron acusa EUA de desrespeitar normas internacionais
Presidente afirma que Washington se afasta de aliados e adota postura 'neocolonial'
Agricultores entram com tratores em Paris para protestar contra acordo UE-Mercosul
Mobilização foi classificada como 'ilegal' pelo Ministério do Interior
Fotos: Morte de mulher por agente de imigração provoca protestos nos EUA
Manifestantes tomaram as ruas após Renee Nicole Good, de 37 anos, ser baleada por membro do ICE durante ação em Mineápolis
Ataque dos EUA na Venezuela deixou 100 mortos, diz ministro
Na ação, Nicolás Maduro foi capturado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.