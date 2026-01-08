EUA atacaram a capital Caracas e outras regiões da Venezuela - Reprodução / AFP

EUA atacaram a capital Caracas e outras regiões da VenezuelaReprodução / AFP

Publicado 08/01/2026 08:32

O ataque dos Estados Unidos, no último sábado (3), na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro e sua mulher, deixou 100 mortos e uma quantidade similar de feridos, disse o ministro do Interior nesta quarta-feira (7).



"Até agora, até agora, e digo até agora, há 100 mortos, 100, e uma quantidade parecida de feridos. Terrível o ataque contra o nosso país", disse o ministro Diosdado Cabello durante seu programa de televisão semanal.

Ataque



Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a operação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua mulher, e retirado do país por via aérea."



De acordo com o presidente dos EUA, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Agentes de segurança encaminharam Maduro para um centro de detenção em Nova York.



Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.



*Com informações da AFP