Milhares de casas já foram destruídas no conflito entre a Rússia e a UcrâniaAFP

Publicado 08/01/2026 07:25

Ataques de drones russos na Ucrânia durante a noite deixaram mais de um milhão de casas sem água ou aquecimento na região central de Dnipropetrovsk, informou o ministro um ucraniano nesta quinta-feira(8).

Assim como nos invernos anteriores, a Rússia intensificou seus ataques à infraestrutura energética ucraniana, ou que Kiev e seus aliados descreveram como uma estratégia deliberada contra a população civil.

As infraestruturas nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia (sul) foram atingidas durante a noite por intensos ataques de drones russos, causando apagões, explicado a fornecedora de energia ucraniana Ukrenergo.

“As obras de reposição continuam na região de Dnipropetrovsk para restabelecer o fornecimento de água e aquecimento para mais de um milhão de clientes”, escreveu Oleksii Kuleba, vice-primeiro-ministro da Reconstrução, nas redes sociais.

A Força Aérea Ucraniana relatou ataques russos com 97 drones. Setenta dispositivos foram interceptados pelo sistema de defesa aérea, mas 27 atingiram diversos locais, acrescentou.

A infraestrutura energética crítica em Dnipropetrovsk foi danificada durante o ataque, segundo o governador da região, Vladyslav Gaivanenko. “A situação é difícil”, mas o serviço será restabelecido assim que a segurança permitir, afirmou na plataforma Telegram.

Em Zaporizhzhia, a eletricidade foi restaurada em “instalações essenciais”, mas a maioria dos consumidores ainda não tem acesso, segundo o governador Ivan Fedorov.

Kiev responde aos ataques à sua rede elétrica bombardeando depósitos de petróleo e refinarias russas. Seu objetivo é interromper as exportações de energia de Moscou e gerar escassez de combustível.