Tiroteio deixou ao menos dois mortos e seis feridos em UtahReprodução / Redes Sociais
Tiroteio em igreja deixa ao menos dois mortos nos EUA
Outras seis ficaram feridas
Maduro e mulher ficaram feridos em operação dos EUA de captura, diz ministro venezuelano
Cilia Flores teria sido atingida na cabeça, segundo Cabello
Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México
José Adrián Corona Radillo foi levado por criminosos e encontrado morto dois dias depois
Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais
Republicano rejeita abertamente o consenso científico de que a atividade humana está aquecendo o planeta
Ataques russos deixam mais de um milhão de casas sem água e energia na Ucrânia
Kiev responde bombardeando depósitos de petróleo e refinarias da Rússia
Trump fala com Petro por telefone e anuncia que o receberá na Casa Branca
Presidente americano convidou presidente colombiano Gustavo para uma visita à Casa Branca em 'um futuro próximo'
