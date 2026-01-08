Empresário José Adrián Corona Radillo Reprodução/ internet
Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México
José Adrián Corona Radillo foi levado por criminosos e encontrado morto dois dias depois
Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais
Republicano rejeita abertamente o consenso científico de que a atividade humana está aquecendo o planeta
Ataques russos deixam mais de um milhão de casas sem água e energia na Ucrânia
Kiev responde bombardeando depósitos de petróleo e refinarias da Rússia
Trump fala com Petro por telefone e anuncia que o receberá na Casa Branca
Presidente americano convidou presidente colombiano Gustavo para uma visita à Casa Branca em 'um futuro próximo'
Presidente de Portugal assina decreto que reconhece carteira de motorista brasileira
Carta de Condução do país também terá validade no Brasil
Vídeo: agente do ICE mata mulher em Mineápolis, nos EUA
Informações preliminares apontam que a vítima seria cidadã norte-americana
