Nicolás Maduro e Cilia Flores ficaram machucados na incursão militar dos EUA - Reprodução / AFP

Nicolás Maduro e Cilia Flores ficaram machucados na incursão militar dos EUAReprodução / AFP

Publicado 08/01/2026 07:47

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores, ficaram feridos durante a operação dos Estados Unidos, na madrugada do último sábado (3), para capturá-los, disse o ministro do Interior venezuelano nesta quarta-feira (7).



"Naquele momento, Cilia foi ferida na cabeça e sofreu uma pancada no corpo, [e] o irmão Nicolás foi ferido em uma perna. Felizmente, eles estão se recuperando, mas as consequências do ataque traiçoeiro permanecem: 100 pessoas" mortas, informou o ministro Diosdado Cabello em seu programa semanal de televisão.

Os ataques ocorrem, no último sábado, contra a capital Caracas e outras regiões do país. É estimado que além dos mortos, hajam outras dezenas de feridos.

*Com informações da AFP