Protestos também foram registrados em Nova YorkAFP

Publicado 08/01/2026 09:42 | Atualizado 08/01/2026 09:55

fotogaleria Em Nova York, cerca de 400 pessoas se reuniram em frente a um escritório regional do Serviço de Imigração e Aduanas (ICE, na sigla em inglês), no sul de Manhattan. Também foram registrados protestos em outras cidades, como Miami e Nova Orleans.

Já em Mineápolis, onde ocorreu o incidente, milhares de manifestantes tomaram as ruas geladas, carregando cartazes com os dizeres "ICE fora de MPLS", uma abreviação comum para a cidade.

Os agentes federais do ICE estiveram na linha de frente da campanha de deportação de imigrantes do governo Trump, apesar das objeções das autoridades locais.

A chefe do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, disse que "qualquer perda de vida é uma tragédia", mas classificou o incidente como "terrorismo doméstico" e afirmou que Renee "estava perseguindo e atrapalhando o trabalho do ICE durante todo o dia". "Em seguida, ela transformou seu veículo em uma arma", disse.

O Departamento de Segurança Interna, que administra o ICE, afirmou no X (antigo Twitter) que a vítima tentou atropelar um agente, que então disparou "tiros em legítima defesa".

Já o governador de Minnesota, Tim Walz, classificou a resposta do governo federal ao incidente como "propaganda" e prometeu que seu estado "garantiria uma investigação completa, justa e célere".



Em setembro de 2025, um agente de imigração dos EUA matou a tiros um imigrante indocumentado em Chicago, depois que autoridades federais alegaram que o homem tentou resistir à detenção dirigindo seu carro contra o agente.

Novos protestos estão previstos para acontecer em Mineápolis nesta quinta-feira (8).

Morte



Renee Nicole Good, de 37 anos, foi atingida à queima-roupa enquanto aparentemente tentava fugir de agentes que cercavam seu carro.

Imagens do incidente mostram um agente mascarado do ICE tentando abrir a porta do carro da mulher antes que outro agente, também mascarado, dispare contra o SUV Honda.

Mulher é morta por agente do ICE nos Estados Unidos



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/PZ781EjcnD — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2026



O veículo então perde o controle e colide com veículos estacionados, enquanto espectadores horrorizados insultam os agentes federais.



Em seguida, o corpo de Renee Nicole é visto ensanguentado, caído dentro do veículo.

* Com informações do Estadão Conteúdo e da AFP