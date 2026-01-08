Agricultores se reúnem em frente à Assembleia Nacional da França durante uma manifestação do sindicato agrícola francês - AFP

Publicado 08/01/2026 10:22

Agricultores franceses entraram em Paris a bordo de tratores para protestar, nesta quinta-feira (8), contra a iminente assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, apesar das advertências do governo, que classificou a ação como "ilegal".



O Conselho da União Europeia poderá adotar o acordo comercial, negociado desde 1999 com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, na sexta-feira (9), apesar da oposição da França. Isso permitiria que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o assine na segunda-feira (12).



Este tratado criaria a maior zona de livre comércio do mundo, mas o setor agrícola europeu teme o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul.