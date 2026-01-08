Autoridades portuguesas investigam caso e aguardam o laudo pericial - Reprodução / Redes sociais

Autoridades portuguesas investigam caso e aguardam o laudo pericialReprodução / Redes sociais

Publicado 08/01/2026 11:31

O DJ brasileiro Maycon Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto em Nazaré, cidade costeira de Portugal. O corpo foi localizado na quarta-feira, 7, na Praia do Sul, após sete dias de buscas. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais.

"É com enorme tristeza que informamos o falecimento de Maycon Douglas. A família agradece as mensagens de carinho e solidariedade recebidas e pede respeito, compreensão e espaço neste momento", diz a publicação.

De acordo com a imprensa local, Maycon estava desaparecido desde 31 de dezembro. A polícia já havia encontrado o carro do brasileiro submerso em uma praia da região.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o corpo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, onde a perícia vai determinar a causa da morte. Autoridades portuguesas investigam o caso.

O DJ acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava a rotina. Em sua última publicação, ele refletiu sobre o encerramento de 2025. "Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… Por quê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual", escreveu.