A pesquisa tem como objetivo mostrar como alguns cães são capazes de compreender o vocabulário humanoFoto: Ilustração

Publicado 08/01/2026 19:47

Um pequeno grupo de cães tem a capacidade de aprender vocabulário humano para além daquelas palavras especiais que encantam qualquer animal: comida, passear e, claro, biscoitos.

É o que mostra um estudo publicado nesta quinta-feira (8) na revista Science. De acordo com a pesquisa, alguns cachorros "dotados" são capazes de aprender palavras, assim como crianças pequenas, ouvindo conversas alheias.

Shany Dror, pesquisadora cognitiva do Clever Dog Lab da Universidade Veterinária de Viena, realiza há vários anos o "Desafio do cão gênio", no qual recrutou cães que demonstraram uma habilidade particular para "aprender um idioma" por meio de interações sociais.

Junto com uma equipe da Universidade Eötvös Loránd, da Hungria, Dror estudou se um grupo de cães particularmente inteligentes poderia associar uma nova palavra a um objeto sem que fosse ensinada diretamente a conexão entre os dois.

De acordo com o estudo, alguns desses animais "dotados para aprender palavras" por meio de treinamento e brincadeiras também podem fazê-lo simplesmente ao ouvir pessoas conversando entre si.

Ao longo de sete anos de pesquisa, eles encontraram cerca de 45 cães com essa capacidade.

Tal habilidade foi encontrada em cachorros considerados inteligentes, como os border collies, mas também em uma variedade "surpreendente" de raças, como shih tzu, pequinês e yorkshire terrier, além de vira-latas.

Alguns tutores "me contaram que falavam sobre pedir uma pizza, e então o cão aparecia com o brinquedo chamado pizza", disse Dror à AFP.

Mais do que um número, Dror destaca que a pesquisa fornece pistas sobre "a complexa engrenagem necessária para a aprendizagem social".

"Isso nos dá uma espécie de pista de que, antes de os humanos desenvolverem a linguagem, primeiro tinham essa complexa habilidade cognitiva de aprender com os outros", acrescentou.

Clive Wynne, especialista em comportamento canino da Universidade Estadual do Arizona, alerta que os cães estudados "são profundamente excepcionais" e que as pessoas não devem esperar qualidades de gênio em seus animais de estimação.