Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos
Medida é gesto de busca pela paz, segundo o presidente do Parlamento
Senado dos EUA vota para limitar capacidade militar de Trump na Venezuela
Democratas e Republicanos se juntam para evitar veto presidencial
Guterres lamenta anuncio da Casa Branca de retirada dos EUA de diversas entidades da ONU
Secretário-geral reforça que contribuições ao orçamento da ONU são obrigação legal dos Estados-membros e afirma que a organização seguirá cumprindo seus mandatos apesar da decisão dos EUA
China condena apreensão de navios-petroleiros pelos EUA
Pequim afirma que Washington viola seriamente direito internacional
Três navios se dirigem aos Estados Unidos com petróleo venezuelano
Chevron mantém envio regular apesar de sanções
Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta
Tripulação da ISS pode retornar à Terra antes do previsto
