Trump garantiu que Caracas entregaria aos Estados Unidos entre 30 e 50 milhões de barris de petróleoAFP

Publicado 08/01/2026 15:25

Três navios fretados pela Chevron se dirigem para os Estados Unidos, nesta quinta-feira (8), levando petróleo da Venezuela, segundo uma análise da AFP com base em dados de envio marítimo.



Outros dois petroleiros contratados pela empresa foram fundeados, nesta quinta, no porto da refinaria de Bajo Grande, no oeste da Venezuela, e outros seis se dirigiram ao país sul-americano, segundo dados fornecidos pela Bloomberg.



A Chevron, única empresa americana que opera na Venezuela, fretou estes navios no âmbito de suas remessas regulares de petróleo para os Estados Unidos.



O presidente americano, Donald Trump, garantiu, na terça-feira, que Caracas entregaria aos Estados Unidos entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo “sob avaliações”.



O bloqueio naval imposto por Washington aos petroleiros sancionados vinculados à Venezuela provoca um acúmulo de petróleo nos tanques do país, anunciaram analistas da plataforma especializada Kpler. O bloqueio não afeta os navios fretados pela Chevron.



Um dos petroleiros contratados, o “Ionic Anassa”, foi registrado navegando em frente a Cuba em direção ao porto de Pascagoula, no Mississippi, após ser carregado em Bajo Grande em 4 de janeiro, segundo a Bloomberg.



O “Nave Photon” esteve ao norte de Caracas na quinta-feira, após chegar ao terminal de José, no leste do país, em 5 de janeiro. Foi seguido de perto pelo "Mediterranean Voyager".



Ambos têm previsão de chegar ao porto de Freeport, no Texas.



Outros dois navios, o “Minerva Gloria” e o “Searuby”, estavam no Baixo Grande nesta quinta-feira. E outros seis, aparentemente vazios, se dirigiram para a Venezuela.



Segundo a última estimativa da Kpler, com base em imagens de radar de 30 de dezembro, as reservas terrestres de petróleo cru na Venezuela superam os 22 milhões de barris, cerca da metade da capacidade de armazenamento do país.



Os volumes de armazenamento denominados "flutuantes" também aumentam. Segundo uma análise de satélite da Kpler, mais de 16 milhões de barris de petróleo sob avaliações armazenadas, nesta quinta, em petroleiros usados como depósitos temporários.



Consultada a respeito, a Chevron não fez comentários sobre suas operações.

*Com informações da AFP