Renee Nicole Good tinha 37 anosReprodução / Redes sociais
Mulher é morta por agente do ICE nos Estados Unidos— Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2026
Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/PZ781EjcnD
Saiba quem era a mulher morta por agente de imigração dos EUA
Ela era uma poeta premiada e tocava violão como passatempo; Trump a acusa de ser 'terrorista doméstica'
Trump afirma que poderia manter o controle da Venezuela por anos
Republicano disse que presença americana no país sul-americano pode se prolongar por um período extenso
DJ brasileiro é encontrado morto em Portugal após sete dias desaparecido
Maycon Douglas, de 26 anos, teve o corpo localizado em Nazaré; artista acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram
Igreja Católica e governo espanhol fazem acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Entendimento cria mecanismo de reparação fora dos tribunais, com análise da Defensoria do Povo e participação de representantes estatais e dos atingidos
Macron acusa EUA de desrespeitar normas internacionais
Presidente afirma que Washington se afasta de aliados e adota postura 'neocolonial'
Agricultores entram com tratores em Paris para protestar contra acordo UE-Mercosul
Mobilização foi classificada como 'ilegal' pelo Ministério do Interior
