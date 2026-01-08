Mark Carney discutiu com Lula a crise na VenezuelaDave Chan/AFP/Agência O Dia
Lula e primeiro-ministro do Canadá repudiam ataque dos EUA
Líderes querem acelerar acordo com o Mercosul
Lula e primeiro-ministro do Canadá repudiam ataque dos EUA
Líderes querem acelerar acordo com o Mercosul
Cardeais concluíram consistório extraordinário e terão nova reunião em junho
O objetivo foi debater a evangelização e uma governança baseada na escuta
Estudo revela habilidade de cães 'geniais' de aprender palavras ao ouvir conversas
A pesquisa utilizou animais considerados capazes de compreender interações sociais além do esperado
Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela
Líderes manifestaram preocupação com uso da força contra país vizinho
Petróleo sobe em meio a incertezas sobre Venezuela
A autorização de Trump para empresas americanas iniciarem atividades nas reservas de Caracas alavancou o preço dos barris devido ao tempo necessário para articular a extração
Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos
Medida é gesto de busca pela paz, segundo o presidente do Parlamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.